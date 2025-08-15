В Пензе на ночь перекроют участок улицы Терновского

15.08.2025 | 16:11

С вечера субботы, 16 августа, в Пензе перекроют участок улицы Терновского. Об этом предупредило городское управление ЖКХ.

Речь идет об отрезке в районе пересечения с Ростовской.

Проезд будет невозможен с 23:00 16-го числа до 5:00 17-го, уточнили в УЖКХ.

Автомобилистам порекомендовали заранее ознакомиться со схемой организации движения и учесть изменения при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что 17 августа перекроют движение по улице Карла Маркса - от улицы Кирова до пересечения Советской и Володарского.