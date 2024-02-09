В Пензе водитель с топором пытался доказать пешеходу свою правоту

09.02.2024 | 19:33

В Пензе водитель и пешеход поругались из-за дороги между детским садом № 109 на улице Попова и школой № 30 на улице Пацаева. Один из мужчин вооружился нецензурной лексикой, а второй - топориком.

Видео с ссорой появилось в Сети. Кадры были сняты пешеходом. На них запечатлено, как между заборами учреждений в колее стоит машина, по краям - сугробы. От автомобиля в сторону автора ролика идет водитель.

В начале словесной перепалки безлошадный пензенец обращается к владельцу авто: «Что ты сказал?» В ответ тот предельно близко подходит к пешеходу и спрашивает, давно ли его «отоваривали», а сам держит в руке топорик.

«Ну, давай, *** (врежь. - Прим. ред.) мне, чего ты, давай!» - кричит пешеход.

Затем мужчины начинают спорить, что именно у них под ногами - проезжая часть или тротуар. Водитель советует видеооператору подучить правила дорожного движения, а тот, в свою очередь, грозится высыпать на оппонента мусор.

«Здесь пешеходы тебе по сугробу должны ходить, что ли?» - возмущается мужчина.

Видео заканчивается на попытке выяснить, кто из них обнаглел.

После просмотра к спору подключились другие горожане.

«А из чего понять, что это тротуар? По наличию детского сада? Или сразу двух детских садов?» «Я вырос в том районе. И всю жизнь там ездили. Но, к сожалению, нет у нас культуры взаимоотношений между водителем и пешеходом. Отсюда и подобные ситуации», «В жилых зонах приоритет у пешеходов, водители обязаны уступать по ПДД», «Ничего не понял. Знака «Проезд запрещен» нет. Дорога прочищена так, что автомобиль не может объехать вредного пешехода, хоть сто раз уступай, авто не летает. Вина только в топорике. Чингачгуком себя почуял», - написали пензенцы.

Опубликованный ролик прокомментировал и сам автор. Он рассказал, чем завершилась встреча.

«Там подъехали еще двое, но услышали разговор с дежурным, уехали. Но суть в том, что дежурный ничего не предпринял. Так и убить могут...» - отметил он.

Источник видео - t.me/sova_penza58.