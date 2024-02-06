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Глас народа

В Пензе скорая не доехала до ребенка за 1,5 часа

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Житель Пензы возмущен тем, что за час не дождался скорой, которую вызвал ребенку с подозрением на острый аппендицит. В итоге до больницы пришлось добираться своими силами.

«Сегодня (6 февраля. - Прим. ред.) в 14:00 вызвал ребенку (8 лет) скорую по рекомендации участкового педиатра и по результатам анализов крови (подозрение на острый аппендицит, ребенок 4 дня с температурой 39). На 15:00 скорая так и не приехала, «Служба 112» соединила с подстанцией - там сказали, что бригада все еще не назначена, так как машины все на вызовах, извините, мол, когда-нибудь приедет. Пришлось ребенка везти своими силами», - написал взволнованный отец в телеграм-канал PenzaInform.

У мужчины возникли вопросы по работе системы здравоохранения. Первый - является ли нормальной ситуация, когда скорая едет к ребенку час? Он уточнил, что живет семья в центре Пензы, возле «Высшей лиги».

«Предполагаю, мне ответят, что «извините, много вызовов». Почему минздрав не готов к такому развитию событий и нет планов по вводу дополнительных бригад? Что может быть важнее, чем скорая для ребенка?» - сформулировал пензенец свой второй вопрос.

Мужчина уточнил, что когда он позвонил отменить вызов, то ему сообщили: бригада рядом. Это было около 15:30.

По словам пензенца, он уже отправил жалобу в министерство здравоохранения.

Комментируя сообщение, большинство пензенцев подчеркнули, что не винят в произошедшем врачей и фельдшеров. «Проблема в том, что бригады сократили и бедные оставшиеся врачи ездят по вызовам без заезда», «Развалили систему здравоохранения! Оставшихся врачей очень жаль, их мало, от этого не справляются. И завалили заполнением ненужных бумаг», «Давайте угадаем, что сделает министр на вашу жалобу? Министр спустит приказ наказать, кто тогда дежурил, раз вовремя не приехали. А бригада, которая полдня колесит по городу и нет возможности даже по-человечески справить нужду, получит выговор и лишение премии. В итоге кто-нибудь из этой бригады и скажет: «Да сдалась мне такая работа собачья. Пашешь без продыху, да еще и кровно заработанных лишают». И уйдет в платную клинику. В итоге на скорой на одного врача меньше, а сроки приезда больше. И так - по спирали», - написали люди.

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