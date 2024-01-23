В Пензе маршрутка пронеслась на красный, едва не сбив женщину

23.01.2024 | 13:16

В понедельник, 22 января, в Пензе водитель автобуса малой вместимости 39-го маршрута едва не сбил пешехода на регулируемом переходе.

Видео с регистратора автомобиля, на котором запечатлена опасная ситуация, размещено в Сети. На нем видно, что транспорт движется по проспекту Строителей возле ТЦ «Онежский» в сторону Дальнего Арбекова.

В 13:16 машины подъезжают к светофору, на котором горит желтый свет, и притормаживают. С левой стороны перехода в ожидании разрешающего сигнала стоит женщина. Светофор переключается на красный, и в этот момент, обгоняя всех, по левой полосе проносится маршрутка. Она пересекает переход, когда женщина готова сделать шаг на проезжую часть. Транспортное средство проносится у нее под носом и исчезает.

«Эх, прокачуууу!», «С ветерком...», «Надо написать было на стекле, что маршрутка едет в последний путь», - прокомментировали подписчики скорость, с которой маршрутчик пронесся на красный свет.

Еще один участник обсуждения предложил за подобные нарушения пожизненно лишать водительского удостоверения.

«Людей везет - и так ездить!» - высказал он свое негодование.