Сетевое издание|18+|Четверг|25 янв 2024|14:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Глас народа

В Пензе маршрутка пронеслась на красный, едва не сбив женщину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 22 января, в Пензе водитель автобуса малой вместимости 39-го маршрута едва не сбил пешехода на регулируемом переходе.

Видео с регистратора автомобиля, на котором запечатлена опасная ситуация, размещено в Сети. На нем видно, что транспорт движется по проспекту Строителей возле ТЦ «Онежский» в сторону Дальнего Арбекова.

В 13:16 машины подъезжают к светофору, на котором горит желтый свет, и притормаживают. С левой стороны перехода в ожидании разрешающего сигнала стоит женщина. Светофор переключается на красный, и в этот момент, обгоняя всех, по левой полосе проносится маршрутка. Она пересекает переход, когда женщина готова сделать шаг на проезжую часть. Транспортное средство проносится у нее под носом и исчезает.

«Эх, прокачуууу!», «С ветерком...», «Надо написать было на стекле, что маршрутка едет в последний путь», - прокомментировали подписчики скорость, с которой маршрутчик пронесся на красный свет.

Еще один участник обсуждения предложил за подобные нарушения пожизненно лишать водительского удостоверения.

«Людей везет - и так ездить!» - высказал он свое негодование.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте