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Глас народа

В Пензе забыли о памятнике Герою Cоветского Cоюза

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Cостояние памятника Герою Cоветского Cоюза Алексею Махалину на улице Калинина огорчает жителей Пензы, которые оказываются рядом.

«Власть ратует за сохранение истории, обсуждается идея установки памятников героям СВО и историческим личностям, которые внесли вклад в развитие города и области. А про старые памятники и прежних героев забываем. В Первомайском районе не так много памятников. А уж героям СССР и нашим землякам, наверное, больше и нет. Неужели сложно поменять мемориальную доску, которая выцвела? Проходят мимо люди, а многие даже и не знают, чем прославился Махалин. Да многие даже и не поймут, кому памятник», - написал в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru житель центра города Виктор Б., случайно оказавшийся на Южной Поляне.

В Пензе забыли о памятнике Герою Cоветского Cоюза

Территория, прилегающая к бюсту, завалена снегом, обратил внимание пензенец. Дворник с лопатой здесь явно не бывает.

«Хоть бы раз в неделю снег убирать. Все-таки памятник, памятное место, а не газон... А сейчас какая-то постапокалиптическая картина. Заброшенный бюст Махалина на фоне разрушенной школы имени героя другой войны Квышко. Печальная картина», - отметил он.

В узком, почти семейном кругу отметили 100-летнюю годовщину со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Махалина. Теперь уже никто не помнит, почему память пограничника чтут именно в средней школе № 25.

Памятник пограничнику Алексею Ефимовичу Махалину, уроженцу Кузнецкого района Пензенской области, был установлен рядом со школой № 25 в шестидесятые годы прошлого века. Звание Героя Советского Союза было присвоено 30-летнему лейтенанту, погибшему в 1938 году при защите государственной границы в районе озера Хасан, посмертно.

Тогда японцы нанесли удар по сопке Безымянной, которую охраняли 11 пограничников под командованием Махалина. Все они продержались до последнего, а Алексей Ефимович отдал жизнь, защищая Родину.

Кстати, памятник лепили не с пограничника, а с его племянника Бориса Махалина: фотографий героя практически не сохранилось.

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