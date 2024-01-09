В Пензе не хватает денег на «звездное небо» над Московской

09.01.2024 | 13:29

Гирлянда «Звездное небо», висевшая над головами прохожих на улице Московской в прошлом, этой зимой снова не появилась, хотя ее очень ждали. Своим разочарованием поделился Игорь Б. на официальной странице правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

«Я каждый год жду, когда на Московской перед Новым годом украсят пешеходную зону навесной гирляндой. Идешь под ней, как в Москве у ГУМа. А в этом году не дождался. Обидно», - написал пензенец.

Ему ответили специалисты управления городского ЖКХ. Они объяснили: улицы украшают в рамках ограниченного бюджета. Но есть вероятность, что в конце 2024-го гирлянду (70 метров в длину и 8 в ширину) повесят.

«Возможность организации праздничной иллюминации на данной улице будет рассмотрена», - сообщили в управлении.

В декабре 2023-го на Московской гирляндами украсили опоры освещения, а на главных улицах и путепроводах появились новогодняя иллюминация и гирлянды «Триколор». На площади Ленина традиционно установили цифры наступающего года, праздничное дерево, Домик Деда Мороза и светодиодные елочки.