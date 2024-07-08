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Общество

В Пензе полицейские отметили День семьи, любви и верности

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День семьи, любви и верности стал особенным праздником для супругов Алексея и Юлии Игнатьевых, которые посвятили свою жизнь служению в полиции.

Алексей имеет звание подполковника полиции и возглавляет МО МВД России «Нижнеломовский». Юлия - майор полиции и инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области.

Пара познакомилась в 2012 году. Алексей тогда работал участковым и, вернувшись из отпуска, приметил новую сотрудницу. Их отношения быстро переросли в любовь, и в 2013 году полицейский сделал Юлии предложение. Та согласилась.

В Пензе полицейские отметили День семьи, любви и верности

«Я, когда его встретила, сразу поняла, что это мой человек», - призналась она.

Спустя время у пары родился сын.

«Когда прихожу домой и встречаю любимых жену и ребенка, я испытываю чувство радости. Я понимаю, что дом - это крепость, где тебя ждут и любят», - поделился Алексей.

В Пензе полицейские отметили День семьи, любви и верности

Сын гордится родителями, хочет пойти по их стопам и связать свою жизнь с силовыми структурами.

В День семьи, любви и верности семья Игнатьевых желает всем крепких семейных уз, пронизанных заботой, теплом и пониманием.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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