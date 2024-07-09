На оборудование для Лермонтовского праздника ушло почти 2 млн рублей

09.07.2024 | 19:39

В субботу, 13 июля, в музее-заповеднике «Тарханы» состоится 53-й Всероссийский Лермонтовский праздник. Для его проведения потребовалось оформить как минимум 2 закупки.

Так, на обеспечение площадок мероприятия оборудованием понадобилось 1 млн 999 тысяч 680 рублей.

Перечь большой, в него среди прочего включены сценический комплекс с боковым пристроем, подиумы, генератор, трансляционная камера, светодиодный экран, цифровая радиосистема, комплект микрофонных стоек, система персонального мониторинга и другое.

Еще 560 тысяч рублей потрачено на шатровые конструкции, их установку и последующий демонтаж.

По данным портала госзакупок, заказчиком услуг в обоих случаях выступает «Пензаконцерт».

Лермонтовский праздник в этом году приурочен к 210-летнему юбилею поэта. Его тему определили строкой Анны Ахматовой: «Лермонтову было подвластно все...» Ожидается, что в 2024-м мероприятие посетит большее количество гостей, чем обычно.