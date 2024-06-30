Пензенцы смогли купить пиво 28 июня, несмотря на запрет

30.06.2024 | 14:57

28 июня, в день проведения выпускных, в Пензе прошли проверки торговых точек по соблюдению запрета на продажу алкоголя.

В рейде участвовали сотрудники администрации, полиции и союза потребителей. По предварительным данным, пензенцы могли купить спиртное на трех улицах.

«В отделе «Пивко» по улице Антонова установлено нарушение регионального законодательства о запрете продажи алкоголя в день проведения мероприятия «Выпускной вечер», - сообщили в администрации Пензы.

В рядом расположенном кафе также можно было приобрести пиво навынос без вскрытия упаковки.

Продавали спиртные напитки и в магазине «Авокадо» на Ульяновской, а еще в торговой точке на Терновского.

По всем фактам составлены административные протоколы.