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Учеба

Названа дата Дня знаний в школах в 2024 году

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Торжественная линейка в честь Дня знаний - праздник не только для школьников, но и для родителей. В этом году он выпадает на воскресенье, что некоторым пензенцам показалось удобным.

«Участие родителей в торжественных линейках особенно важно для учащихся младших и средних классов, поскольку способствует созданию праздничного настроения. В этом учебном году он приходится на воскресенье. Можно ли провести в Пензе линейки в воскресенье, 1 сентября, чтобы после линейки сходить с ребенком погулять по нашему городу, отметить в кругу семьи этот праздник?» - написала пензячка Ксения П. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ксения напомнила, что многие родители берут отгул или отпуск 1 сентября.

На обращение пензячки отреагировал представитель регионального министерства образования.

«В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России в образовательных организациях страны торжественные мероприятия, посвященные началу 2024-2025 учебного года и Дню знаний, пройдут 2 сентября 2024 года», - сообщили женщине.

День знаний не является официальным выходным. Ранее пензенцам перечислили несколько способов спланировать его так, чтобы присутствовать на торжественной линейке в школе или проводить ребенка в первый класс.

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