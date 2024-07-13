Сетевое издание|18+|Суббота|13 июл 2024|14:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В «Тарханах» прошел 53-й Лермонтовский праздник

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области прошел 53-й Всероссийский Лермонтовский праздник.

В пятницу, 12 июля, в Пензе возложили цветы к бюсту поэта в сквере, носящем его имя.

Основные мероприятия состоялись 13 июля в музее-заповеднике «Тарханы».

По традиции там возложили цветы к могиле Лермонтова.

Затем в музее организовали творческую встречу с почетными гостями праздника, среди которых были журналист, режиссер, член Союза писателей России, художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач, заслуженный артист РФ Сергей Волчков, обладательница «волшебного вокала» заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова и другие.

Впервые в «Тарханах» выступил заслуженный артист РФ, народный артист Башкортостана солист Мариинского театра Аскар Абдразаков.

На территории усадьбы открыли 15 интерактивных площадок, организовали мастер-классы, чтобы гости праздника смогли окунуться в эпоху, в которой жил поэт.

Центральным событием стало вручение всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова.

«Михаил Юрьевич не только выдающийся русский поэт, но это наш великий гражданин, человек, который любил нашу страну, любил нашу Россию всем сердцем. Это блестящий офицер, который воевал за интересы нашей страны. Михаил Юрьевич не нажил ни злата, ни больших чинов, званий. Он как комета пронесся по небосклону мировой культуры и оставил такой след, который невозможно будет никогда забыть», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Он посоветовал перечитать в этот день стихи Лермонтова, потому что они всегда современны и посвящены вечным темам: поиску дружбы, любви и свободы, выбору правильного пути.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте