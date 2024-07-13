В «Тарханах» прошел 53-й Лермонтовский праздник

13.07.2024 | 14:05

В Пензенской области прошел 53-й Всероссийский Лермонтовский праздник.

В пятницу, 12 июля, в Пензе возложили цветы к бюсту поэта в сквере, носящем его имя.

Основные мероприятия состоялись 13 июля в музее-заповеднике «Тарханы».

По традиции там возложили цветы к могиле Лермонтова.

Затем в музее организовали творческую встречу с почетными гостями праздника, среди которых были журналист, режиссер, член Союза писателей России, художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач, заслуженный артист РФ Сергей Волчков, обладательница «волшебного вокала» заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова и другие.

Впервые в «Тарханах» выступил заслуженный артист РФ, народный артист Башкортостана солист Мариинского театра Аскар Абдразаков.

На территории усадьбы открыли 15 интерактивных площадок, организовали мастер-классы, чтобы гости праздника смогли окунуться в эпоху, в которой жил поэт.

Центральным событием стало вручение всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова.

«Михаил Юрьевич не только выдающийся русский поэт, но это наш великий гражданин, человек, который любил нашу страну, любил нашу Россию всем сердцем. Это блестящий офицер, который воевал за интересы нашей страны. Михаил Юрьевич не нажил ни злата, ни больших чинов, званий. Он как комета пронесся по небосклону мировой культуры и оставил такой след, который невозможно будет никогда забыть», - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Он посоветовал перечитать в этот день стихи Лермонтова, потому что они всегда современны и посвящены вечным темам: поиску дружбы, любви и свободы, выбору правильного пути.