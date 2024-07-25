Определена длительность новогодних каникул в 2025 году

25.07.2024 | 16:47

В 2025 году продолжительность новогодних выходных составит 11 дней. Отдыхать жители Пензенской области, как и все россияне, будут с 29 декабря 2024-го по 8 января.

Такой документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минтруд РФ предложил в 2025 году перенести нерабочие дни: субботу, 4 января, - на пятницу, 2 мая; воскресенье, 5 января, - на среду, 31 декабря; воскресенье, 23 февраля, - на четверг, 8 мая; субботу, 8 марта, - на пятницу, 13 июня; субботу, 1 ноября, - на понедельник, 3 ноября.

Таким образом, в связи с Днем защитника Отечества выходные объявят с 22 по 23 февраля, с празднованием 8 Марта - с 8-го по 9-е число. Майские праздники распределятся так: с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е.

Дни с 12 по 15 июня станут нерабочими в связи с Днем России, а со 2 по 4 ноября - Днем народного единства.

В 2025 году 31 декабря станет нерабочим.