В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным

03.07.2024 | 09:48

Депутат Госдумы Останина направила обращение министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением сделать 8 июля выходным для многодетных семей.

«...в РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», - цитирует РИА Новости обращение.

По мнению комитета Госдумы по защите семьи, если предложение будет принято, это не повлияет на производительность труда. Большинство мам из 2,4 млн многодетных семей не находятся в трудовых отношениях.

Почти все выходные, приуроченные к праздникам, в 2024 году уже прошли: у россиян были 10-дневные новогодние каникулы, длинные выходные в феврале (23-25-е) и марте (8-10-е), потом по 4 дня без работы в связи с 1 Мая и 9 Мая. 12 июня отдыхали на День России.

В ноябре, когда отмечается День народного единства, дополнительных выходных не будет. Красным в производственном календаре помечены 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник соответственно), но суббота, 2 ноября, будет рабочей (выходной с нее переносили на вторник 30 апреля).