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Культура

В минкульте рассказали, как в Пензе отметят юбилей Лермонтова

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Празднование 210-летнего юбилея Михаила Юрьевича Лермонтова начнется в пятницу, 12 июля, в Пензе. О том, что ждет посетителей мероприятия, рассказали в региональном минкульте.

Городские торжества по традиции пройдут в сквере имени поэта. Начало в 11:00.

«Вниманию зрителей будет представлена литературно-музыкальная композиция, прозвучат стихи и музыкальные произведения. Также будут вручены государственные награды в области культуры. На этом мероприятии ожидаются гости из Республики Беларусь», - сообщил министр культуры и туризма Сергей Бычков.

Главные же события, как обычно, развернутся в музее-заповеднике «Тарханы» на следующий день, 13 июля.

В 9:45 состоится церемония возложения цветов к могиле Лермонтова. В 10:30 в центральной части усадьбы на большой сцене начнутся основные мероприятия. Вход на территорию бесплатный.

«В этом году будет задействована новая площадка, так как ожидается большее количество гостей по сравнению с предыдущими годами. Подарком станет выступление солиста Мариинского театра Аскара Абдразакова. Договоренность о выступлении артиста достигнута в рамках подписанного соглашения между Пензенской областью и Санкт-Петербургом», - уточнил Сергей Бычков.

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