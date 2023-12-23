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Глас народа

Сайлент Хилл: новогоднее украшение в поселке Мичуринском вызвало споры

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Украшение к праздникам поселка Мичуринского в Пензенском районе возмутило пользователя соцсети «ВКонтакте». На снимках, которые он опубликовал, запечатлена стоящая в полной темноте елка с небрежно накинутой гирляндой.

Сайлент Хилл: новогоднее украшение в поселке Мичуринском вызвало споры

«Новогоднее настроение. Я, конечно, извиняюсь, но такой елкой детям можно психику сломать. А чистить снег, по всей видимости, вообще не нужно, думает администрация. Это я еще про свет в сквере молчу, который отключили год назад и с того момента не включали», - написал он, предположив, что «гирлянду ковбои закидывали».

Сайлент Хилл: новогоднее украшение в поселке Мичуринском вызвало споры

Мнения комментаторов разделились. Одна из них назвала ситуацию «позорищем».

«Сайлент Хилл», - поддержал ее другой участник обсуждения (вымышленный покинутый город из серии компьютерных игр. - Прим. ред.).

Еще одна подписчица возразила: «Я не понимаю, что плохо? Стоит елка, причем нормальная, пушистая, высокая елка. С огоньками, как и положено. Чего не хватает-то? Для детей не важны ваши шары и мишура, главное - есть елка и огоньки. Так что заелись вы, товарищи!».

«Алкоголь добавит красок в эту унылую картину», - пошутил еще один комментатор.

Фото Рустама Апкаева, «Типичная Пенза».

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