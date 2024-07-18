Сетевое издание|18+|Четверг|18 июл 2024|12:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

У дизельного завода в Пензе привели в порядок памятник Ленину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе завершилось приведение в цивилизованное состояние сквера у дизельного завода, о чем так долго просили горожане. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава областного центра Александр Басенко.

У дизельного завода в Пензе привели в порядок памятник Ленину

Многие пензенцы сомневались, что маленький сквер когда-нибудь приведут в порядок: он априори не мог победить в рейтинговом голосовании за места благоустройства, так как конкуренцию ему составляли крупные и более посещаемые объекты.

Однако в июне начался процесс вывода зеленого уголка из запустения. Работы проводились за счет завода. Теперь они завершены.

У дизельного завода в Пензе привели в порядок памятник Ленину

В месте отдыха горожан заасфальтировали пешеходные дорожки, обновили бордюры, покосили траву, убрали мусор.

У дизельного завода в Пензе привели в порядок памятник Ленину

Кроме того, привели в порядок памятник Ленину и Доску почета, расположенные в сквере у промышленного предприятия.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото со страницы Александра Басенко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте