У дизельного завода в Пензе привели в порядок памятник Ленину

18.07.2024 | 09:52

В Пензе завершилось приведение в цивилизованное состояние сквера у дизельного завода, о чем так долго просили горожане. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава областного центра Александр Басенко.

Многие пензенцы сомневались, что маленький сквер когда-нибудь приведут в порядок: он априори не мог победить в рейтинговом голосовании за места благоустройства, так как конкуренцию ему составляли крупные и более посещаемые объекты.

Однако в июне начался процесс вывода зеленого уголка из запустения. Работы проводились за счет завода. Теперь они завершены.

В месте отдыха горожан заасфальтировали пешеходные дорожки, обновили бордюры, покосили траву, убрали мусор.

Кроме того, привели в порядок памятник Ленину и Доску почета, расположенные в сквере у промышленного предприятия.