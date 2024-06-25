Пензенский пенсионер рассылал в соцсети порноматериалы

25.06.2024 | 08:28

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Пензенской области выявили факт распространения порнографических материалов.

Их отправлял в личные сообщения со своей страницы в популярной соцсети 65-летний пензенец.

«Пенсионер рассказал, что таким образом хотел привлечь внимание со стороны других пользователей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На любителя «клубнички» возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Это не первый случай, когда жители области размещают в Сети материалы недетского содержания. В частности, чтобы вызвать интерес к своей странице, этим занимался 49-летний житель Пензы.

Также 35-летняя жительница области выложила порнографические фотографии и видеоролики.