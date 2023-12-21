На улице Бекешской дети могут пострадать по пути в кружки

21.12.2023 | 18:13

Юных пензенцев на пути в любимые секции и кружки ждет ледяное препятствие. Экстремальной стала лестница, ведущая к Дворцу детского (юношеского) творчества на улице Бекешской. Об этом сообщила горожанка Ольга К. в группе Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».

Женщина прикрепила фотографии, на которых видны ступени, покрытые льдом и снегом.

«Вот в таком состоянии данная лестница с тех самых пор, как прошел снегопад! Лестницу ни разу не чистили от снега!» - возмутилась пензячка.

По словам горожанки, дорога к популярному у детей учреждению опасна. Пройти ее - настоящий квест и для ребенка, и для взрослого.

«Как мы, родители, в подобных условиях должны водить детей в наши любимые кружки? Каким образом возможно с ребенком подняться по таким заснеженным ступенькам вверх по крутой лестнице?» - пожаловалась Ольга.

Еще более страшна ситуация, если путь требуется преодолеть пожилому человеку или инвалиду.

Пензячка выразила надежду, что на лестницу обратят внимание и проблема решится.

Фото Ольги К.