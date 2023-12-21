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Глас народа

На улице Бекешской дети могут пострадать по пути в кружки

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Юных пензенцев на пути в любимые секции и кружки ждет ледяное препятствие. Экстремальной стала лестница, ведущая к Дворцу детского (юношеского) творчества на улице Бекешской. Об этом сообщила горожанка Ольга К. в группе Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте».

Женщина прикрепила фотографии, на которых видны ступени, покрытые льдом и снегом.

На улице Бекешской дети могут пострадать по пути в кружки

«Вот в таком состоянии данная лестница с тех самых пор, как прошел снегопад! Лестницу ни разу не чистили от снега!» - возмутилась пензячка.

По словам горожанки, дорога к популярному у детей учреждению опасна. Пройти ее - настоящий квест и для ребенка, и для взрослого.

На улице Бекешской дети могут пострадать по пути в кружки

«Как мы, родители, в подобных условиях должны водить детей в наши любимые кружки? Каким образом возможно с ребенком подняться по таким заснеженным ступенькам вверх по крутой лестнице?» - пожаловалась Ольга.

Еще более страшна ситуация, если путь требуется преодолеть пожилому человеку или инвалиду.

На улице Бекешской дети могут пострадать по пути в кружки

Пензячка выразила надежду, что на лестницу обратят внимание и проблема решится.

Фото Ольги К.

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