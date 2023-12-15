Оставили без транспорта: жители ГПЗ в шоке от новой маршрутной сети

15.12.2023 | 10:43

«ГПЗ оставили без транспорта вообще» - к такому выводу пришли жители микрорайона, изучив проект новой маршрутной сети, представленный Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

На ГПЗ теперь будут ходить только автобусы большого класса № 82с и среднего - № 9м.

«Действительно зачем на ГПЗ столько маршруток, проще же 9м одну оставить и автобус. А утром «естественный отбор» на остановках? Кто сильнее, тот и сел! Так, что ль?», «Поклон» и от работников предприятий микрорайона ГПЗ-24, люди ехали с Севера и Терновки по прямому маршруту, долго, но хоть по прямой. А теперь с двумя пересадками, да еще и непонятно, с какой периодичностью. Все для людей, все для народа!», «Почему с ГПЗ можно доехать только на Западную и в Арбеково? Что, люди у нас не работают ни в Терновке, ни в Заводском районе? На ГПЗ были № 88т, 59, 82с, 9к, 9м - пять маршрутов! И то битком всегда! А будет всего два маршрута! Зачем отменяют 9к? Чтобы поехать на вокзал, надо делать пересадку?», «Вообще с ГПЗ придется пешком ходить. До реформы 82с и 9м битком ходят, а что после ее принятия будет?» - написали в соцсетях шокированные пензенцы.

Люди предположили, что разработчики маршрутов никогда не были на ГПЗ и не знают обстановку на дорогах, размах строительства в районе, количества людей, пользующегося общественным транспортом.

Новой маршрутной схемой возмущены и жители Шуиста, которые выяснили, что без пересадки они теперь смогут добраться только до Арбекова и Спутника. У пензенцев с Севера - похожая проблемой: им почти всегда придется ездить с пересадками, даже в центр города.