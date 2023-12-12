Пензенец предложил построить снежные горки на площади Ленина

12.12.2023 | 17:06

Когда-то на площадях Ленина и Фонтанной, а также еще на некоторых улицах зимой строили снежные городки с горками для детей. В 2023-м при виде сугробов, оставленных на Московской, у многих пензенцев возникла идея вернуть добрую традицию. Заодно можно было бы избавиться от лишних куч снега.

Своими пожеланиями в телеграм-канале PenzaInform поделился Константин А, когда навалы уже исчезли.

«Почему снег с площади вывезли? Лучше бы горки построили! Было же хорошо раньше, просто чудесно! И студенты без дела не оставались, получали бонусы. Всем было хорошо, особенно детям», - написал он.

На его комментарий ответили в городском управлении культуры. По словам специалистов, на площади Ленина снежная горка не появится, однако у детей и взрослых будет возможность повеселиться.

«Организовано пространство для проведения культурно-массовых мероприятий, установлена главная городская елка, открыт домик Деда Мороза (в нем ждут гостей по вечерам с 10 декабря по 13 января - с 17:00 до 18:00)», - сообщили в ведомстве.