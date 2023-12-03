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Глас народа

Пензенцы потребовали перемен в ХК «Дизель»

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Болельщики призвали минспорта области и губернатора обратить внимание на то, что происходит с пензенским хоккейным клубом «Дизель».

«А с нашим любимым «Дизелем» мы что-то будем делать? Сколько можно обманывать хоккей с этим тренером? Сколько болельщикам терпеть? Показателей 0. Из последних 9 игр 8 поражений. И это в год 75-летия пензенского хоккея, клуба с большой историей. Может, все-таки обратит кто-нибудь внимание на проблемы нашего хоккея?» - поинтересовался пользователь на странице регионального министерства спорта в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемый губернатор, просьба обратить внимание на ситуацию, которая сложилась с ХК «Дизель». Посетите хоть один матч или посмотрите трансляцию, от хоккея в нашем клубе сейчас осталось одно название. Мы потеряли сезон, мы недовольны, услышите нас. Организуйте встречу, разъясните все. Это уже не смешно и грустно. Надеюсь, что это последний сезон с этим ТШ и иже с ними. Мы не просто кучка людей, которые от нечего делать пишут под всеми постами. Мы люди, которые переживают за наш клуб», - высказался другой пензенец.

Подобных комментариев на страницах чиновников в соцсетях множество. Болельщики требуют четких ответов на свои вопросы, а не «отписок по шаблону».

«Почему вы представляете ситуацию как форс-мажорную? Почему напрямую не называются виновные и никто не берет на себя ответственность?», - возмущаются пензенцы.

По мнению некоторых, следует поменять тренерский состав команды. Другие считают, что проблема глубже.

«Школа хоккея бедствует, все держится за счет родителей, клуб «Дизель» загибается и разваливается», - поделился точкой зрения комментатор.

Сейчас болельщики клуба готовят обращение к губернатору.

«И оно будет вручено именно ему. Минспорта не получится его перехватить, как это делал в свое время Григорий Кабельский. Хотя даже он обращал внимание на хоккей больше, чем сегодняшний спортивный чиновник», - написал болельщик.

Ранее в региональном министерстве спорта прокомментировали слухи о возможном закрытии ХК «Дизель». Они возникли из-за того, что в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» потерпел семь поражений подряд, из них три на домашнем льду и четыре на выезде.

«Информация о закрытии хоккейного клуба «Дизель» и молодежной команды «Дизелист» не является достоверной», - сообщили в министерстве.

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