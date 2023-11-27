Сетевое издание|18+|Понедельник|27 ноя 2023|12:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензе прокомментировали информацию о закрытии ХК «Дизель»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Минспорте Пензенской области прокомментировали слухи о возможном закрытии «Дизеля» и «Дизелиста». Вопрос о судьбе хоккейных команд задал горожанин Максим Л. на странице регионального правительства в «ВКонтакте».

«Здравствуйте, дошла информация, что если «Дизель» и «Дизелист» не выйдут в плей-офф, их закроют. Если это так, пожалуйста, не делайте этого, эти клубы стали как родными, мы их поддерживаем несмотря ни на что. Пожалуйста, если не выйдет «Дизель» в плей-офф, не закрывайте клуб», - написал пензенец.

Тем временем в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» потерпел уже семь поражений подряд, из них три на домашнем льду и четыре на выезде.

Сильнее пензенцев оказались игроки «Челмета», «Зауралья», «Горняка-УГМК», «Южного Урала» и «СКА-Невы». Были как досадные поражения с разницей в одно очко, так и разгромные.

На вопрос Максима Л. ответили представители регионального минспорта.

«Информация о закрытии хоккейного клуба «Дизель» и молодежной команды «Дизелист» не является достоверной», - сообщили они.

Впереди у хоккеистов еще будет шанс показать свой профессионализм - продолжается серия домашних игр. Во вторник, 28 ноября, «Дизель» сыграет с ХК «Южный Урал».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте