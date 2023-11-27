В Пензе прокомментировали информацию о закрытии ХК «Дизель»

27.11.2023 | 11:22

В Минспорте Пензенской области прокомментировали слухи о возможном закрытии «Дизеля» и «Дизелиста». Вопрос о судьбе хоккейных команд задал горожанин Максим Л. на странице регионального правительства в «ВКонтакте».

«Здравствуйте, дошла информация, что если «Дизель» и «Дизелист» не выйдут в плей-офф, их закроют. Если это так, пожалуйста, не делайте этого, эти клубы стали как родными, мы их поддерживаем несмотря ни на что. Пожалуйста, если не выйдет «Дизель» в плей-офф, не закрывайте клуб», - написал пензенец.

Тем временем в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» потерпел уже семь поражений подряд, из них три на домашнем льду и четыре на выезде.

Сильнее пензенцев оказались игроки «Челмета», «Зауралья», «Горняка-УГМК», «Южного Урала» и «СКА-Невы». Были как досадные поражения с разницей в одно очко, так и разгромные.

На вопрос Максима Л. ответили представители регионального минспорта.

«Информация о закрытии хоккейного клуба «Дизель» и молодежной команды «Дизелист» не является достоверной», - сообщили они.

Впереди у хоккеистов еще будет шанс показать свой профессионализм - продолжается серия домашних игр. Во вторник, 28 ноября, «Дизель» сыграет с ХК «Южный Урал».