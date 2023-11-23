На Барковке дети могут пострадать из-за сугробов у дороги

23.11.2023 | 13:06

В Пензе продолжают устранять последствия снегопада, выпавшего в начале недели, однако происходит это медленнее, чем хотелось бы горожанам. Технику ждут во многих районах не только водители, но и пешеходы. В редакцию «ПензаИнформ» поступила жалоба на состояние тротуара на улице Барковке.

«По этой дороге дети вынуждены идти в школу, главную дорогу почистили, а кто будет заваленную тропинку расчищать?» - возмутилась горожанка.

Она прислала фото и видео, на котором по обледенелым сугробам вдоль проезжей части пытается пройти ребенок. Малыш падает, не сумев перешагнуть кочку.

Ранее коммунальщики попросили пензенцев быть терпимее, так как на расчистку города от снега нужно время.

«При ликвидации последствий выпадения осадков сотрудниками коммунальных служб делается все возможное, чтобы сделать движение пешеходов и автотранспорта максимально безопасным и комфортным», - обратились к жителям областного центра сотрудники управления ЖКХ.

Пензенцы могут позвонить по номерам служб, ответственных за уборку.