Сетевое издание|18+|Четверг|23 ноя 2023|18:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Глас народа

На Барковке дети могут пострадать из-за сугробов у дороги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе продолжают устранять последствия снегопада, выпавшего в начале недели, однако происходит это медленнее, чем хотелось бы горожанам. Технику ждут во многих районах не только водители, но и пешеходы. В редакцию «ПензаИнформ» поступила жалоба на состояние тротуара на улице Барковке.

«По этой дороге дети вынуждены идти в школу, главную дорогу почистили, а кто будет заваленную тропинку расчищать?» - возмутилась горожанка.

На Барковке дети могут пострадать из-за сугробов у дороги

Она прислала фото и видео, на котором по обледенелым сугробам вдоль проезжей части пытается пройти ребенок. Малыш падает, не сумев перешагнуть кочку.

Ранее коммунальщики попросили пензенцев быть терпимее, так как на расчистку города от снега нужно время.

«При ликвидации последствий выпадения осадков сотрудниками коммунальных служб делается все возможное, чтобы сделать движение пешеходов и автотранспорта максимально безопасным и комфортным», - обратились к жителям областного центра сотрудники управления ЖКХ.

Пензенцы могут позвонить по номерам служб, ответственных за уборку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте