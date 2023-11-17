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Глас народа

Жители разных микрорайонов Пензы жалуются на сильный запах газа

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Второй день подряд жители Пензы в городских телеграм-каналах жалуются на запах газа.

Первые сообщения появились в четверг, 16 ноября.

«В Пензе на ул. Перспективной сильный запах газа. Аварийная газовая служба уже вроде в курсе, но запах очень сильный!» - написал горожанин.

Утром пятницы, 17-го, вновь появились тревожные известия.

«Вчера был запах газа на Перспективной. Сегодня невозможно дышать на Пушанина. На улице нельзя находиться, от запаха в домах тоже все пропахло. Что происходит?» - беспокоится жительница Гидростроя.

«Сегодня утром в микрорайонах Междуречье и Терновка отчетливый запах газа. В 4 часа утра звонила в «Метан», они сказали, что их бригады выезжали и что с их стороны все в порядке. Позвонила в 05, те сказали, что в курсе всего, что ничего страшного, это не бытовой газ, а какой-то там другой. Посоветовали жаловаться в Ростехнадзор. Якобы какая-то контора на улице Рябова, 30а (вторсырье, по-моему), что-то делала со своими бочками, в которых находился этот газ, и поэтому вся Терновка теперь задыхается. Это, конечно, нарушение, но они ничего сделать не могут», - подробно изложила проблему местная жительница.

Аналогичные сообщения поступают от жителей еще одного микрорайона.

«Сегодня этот запах на ГПЗ», - написал один из пользователей Сети.

Официального ответа на информацию, поступающую от нервничающих пензенцев, нет.

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