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Общество

Часть Терновки останется без электроэнергии

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В четверг, 27 июня, в Пензе будет отключено электричество на ряде улиц в части микрорайона Терновка, известной как Свинтрест. Об этом сообщили в администрации Первомайского района.

В связи с проведением ремонтных работ с 8:30 до 16:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

- ул. Бригадная, 1/65, 12, 14, 16-19, 21, 22, 23, 25, 27-43, 45-57, 59, 61, 61а, 63, 67, 69;

- Бригадный тупик, 4, 5;

- ул. Волжская, 9, 9Б, 9/42, 10, 12-14, 16, 17, 21-25, 27, 29, 33-40, 42, 44;

- 3-й Волжский проезд, 1-13;

- ул. Мебельная, 23, 27-35 (нечетные), 37-42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а;

- 1-й Мебельный проезд, 1, 2, 3 ;

- ул. Осоавиахимовская, 2-9, 19;

- Осоавиахимовский проезд, 1, 2/1, 5-12, 20, 23, 26, 29-33, 35, 37;

- 1-й Осоавиахимовский проезд, 3-6, 8, 10, 13, 14, 17/28, 18/26, 19-22, 24, 25, 27, 27Б, 28, 34;

- ул. Пограничная, 1, 1а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22;

- ул. Терновского, 25-37 (нечетные), 38-40, 42, 42а, 44-62, 64, 66, 68-71, 73, 73а, 75-82, 84, 86, 86а;

- ул. Токарная, 3, 5-9, 11, 17, 19, 19/16, 21, 25;

- 2-й Токарный проезд, 4-13, 15, 17-28, 30, 32-35, 37, 39-52, 54, 56, 58.

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Источник — фото pixabay.com
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