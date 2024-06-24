В Кузнецке и двух районах 25 июня отключат газ

24.06.2024 | 15:07

В нескольких населенных пунктах Пензенской области во вторник, 25 июня, отключат газ. Сообщение об этом появилось на сайте ресурсоснабжающей организации.

Газа не будет в Кузнецком и Сосновоборском районах с 8:00 до 16:00 из-за плановых ремонтных работ.

Отключение коснется города Кузнецка, сел Алексеевка, Бестянка, Благодатка, Большой Труев, Малый Труев, Казаковка, Каменка, Козляковка, Марьевка, Монастырское, Никольское, Первое Тарлаково, Поселки, Сухановка, Татарский Канадей, Тихменево, Ульяновка, Шишовка, Явлейка и районного поселка Евлашево.

В Сосновоборском районе без ресурса останутся села Альмяшевка, Индерка, Нижний Катмис, Нижняя Липовка, Тешнярь.

Также газ отключат в деревнях Карауловка и Средняя Липовка и в районном поселке Сосновоборск.