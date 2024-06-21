Пензенца спасли из запертой квартиры, откуда шел запах газа

21.06.2024 | 12:05

В четверг, 20 июня, из квартиры в многоэтажном доме на улице Мира стал распространяться запах газа. Соседям, звонившим в дверь, хозяин не открыл. Они предположили, что человеку стало плохо, забили тревогу и сообщили о происходящем в полицию.

Оттуда информация поступила в Пензенский пожарно-спасательный центр, и специалист прибыл по адресу.

В присутствии представителей полиции, газовой службы, скорой помощи и соседей спасатель через окно проник в квартиру и изнутри открыл входную дверь.

Сотрудники всех служб получили доступ в квартиру. После оказания первой помощи спасатели транспортировали мужчину в спецавтомобиль медиков, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

12 июня специалисты пришли на помощь мужчине, который на Сурском водохранилище упал с обрывистого берега и получил травму спины. Сотрудники пожарно-спасательного центра сначала доставили медиков к пострадавшему, а затем на катере транспортировали его на противоположный берег водохранилища, где передали другой бригаде.