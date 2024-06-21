Сетевое издание|18+|Пятница|21 июн 2024|12:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пензенца спасли из запертой квартиры, откуда шел запах газа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 20 июня, из квартиры в многоэтажном доме на улице Мира стал распространяться запах газа. Соседям, звонившим в дверь, хозяин не открыл. Они предположили, что человеку стало плохо, забили тревогу и сообщили о происходящем в полицию.

Оттуда информация поступила в Пензенский пожарно-спасательный центр, и специалист прибыл по адресу.

В присутствии представителей полиции, газовой службы, скорой помощи и соседей спасатель через окно проник в квартиру и изнутри открыл входную дверь.

Сотрудники всех служб получили доступ в квартиру. После оказания первой помощи спасатели транспортировали мужчину в спецавтомобиль медиков, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

12 июня специалисты пришли на помощь мужчине, который на Сурском водохранилище упал с обрывистого берега и получил травму спины. Сотрудники пожарно-спасательного центра сначала доставили медиков к пострадавшему, а затем на катере транспортировали его на противоположный берег водохранилища, где передали другой бригаде.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте