Пензенца спасли из запертой квартиры, откуда шел запах газа

В четверг, 20 июня, из квартиры в многоэтажном доме на улице Мира стал распространяться запах газа. Соседям, звонившим в дверь, хозяин не открыл. Они предположили, что человеку стало плохо, забили тревогу и сообщили о происходящем в полицию.
Оттуда информация поступила в Пензенский пожарно-спасательный центр, и специалист прибыл по адресу.
В присутствии представителей полиции, газовой службы, скорой помощи и соседей спасатель через окно проник в квартиру и изнутри открыл входную дверь.
Сотрудники всех служб получили доступ в квартиру. После оказания первой помощи спасатели транспортировали мужчину в спецавтомобиль медиков, сообщили в ГБУ «ППСЦ».
12 июня специалисты пришли на помощь мужчине, который на Сурском водохранилище упал с обрывистого берега и получил травму спины. Сотрудники пожарно-спасательного центра сначала доставили медиков к пострадавшему, а затем на катере транспортировали его на противоположный берег водохранилища, где передали другой бригаде.