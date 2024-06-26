Появились кадры из квартиры на улице Ладожской, где взорвался газ

26.06.2024 | 14:53

Появились снимки из квартиры в доме № 139, где во вторник, 25 июня, взорвался газ. Их сделали сотрудники МЧС.

Инцидент случился поздним вечером. По словам очевидцев, в квартире на 9-м этаже хозяин готовил еду, когда раздался взрыв, от которого вылетели оконные рамы. Пожара не возникло, но мужчина пострадал - свидетели утверждают, что у него травмирована нога.

Ударная волна сильно повредила жилище пензенца. Разрушению подверглись все помещения: жилая комната, кухня, ванная, прихожая.

Натяжной потолок расплавился и порвался, дверные косяки и окна вынесло, мебель и предметы интерьера разметало и поломало.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают специалисты.