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Происшествия

Появились кадры из квартиры на улице Ладожской, где взорвался газ

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Появились снимки из квартиры в доме № 139, где во вторник, 25 июня, взорвался газ. Их сделали сотрудники МЧС.

Появились кадры из квартиры на улице Ладожской, где взорвался газ

Инцидент случился поздним вечером. По словам очевидцев, в квартире на 9-м этаже хозяин готовил еду, когда раздался взрыв, от которого вылетели оконные рамы. Пожара не возникло, но мужчина пострадал - свидетели утверждают, что у него травмирована нога.

Появились кадры из квартиры на улице Ладожской, где взорвался газ

Ударная волна сильно повредила жилище пензенца. Разрушению подверглись все помещения: жилая комната, кухня, ванная, прихожая.

Появились кадры из квартиры на улице Ладожской, где взорвался газ

Натяжной потолок расплавился и порвался, дверные косяки и окна вынесло, мебель и предметы интерьера разметало и поломало.

Появились кадры из квартиры на улице Ладожской, где взорвался газ

Появились кадры из квартиры на улице Ладожской, где взорвался газ

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают специалисты.

Появились кадры из квартиры на улице Ладожской, где взорвался газ

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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