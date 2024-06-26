Пензенцы сообщили о взрыве в доме на улице Ладожской

26.06.2024 | 07:49

Вечером во вторник, 25 июня, в доме № 139 на улице Ладожской в Пензе произошел взрыв. Очевидцы сообщили в одном из городских Telegram-каналов о пострадавшем. По их словам, ЧП произошло из-за скопления в квартире газа, когда хозяин готовил еду.

На место происшествия прибыли медики и спасатели.

«Мы с ребятами в этот момент находились рядом с домом. После взрыва сразу побежали на помощь. Помогали эвакуировать людей. Также совместно с жителями дома оказали помощь мужчине. У него была повреждена нога, было кровотечение, но не критичное. МЧС, кстати, прибыли на место быстро», - рассказал один из местных жителей.

На кадрах, снятых свидетелем, квартира на 9-м этаже с выбитыми оконными рамами - они лежат на земле.

Также на камеру попал момент взрыва: запечатлена яркая вспышка. Таймер показывает 22:12.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что произошел хлопок газа без последующего горения. «Пострадал мужчина», - добавили в пресс-службе ведомства.