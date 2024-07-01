Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Кузнечане останутся без газа из-за переврезки в Западном микрорайоне

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 1 июля, на планерке в администрации Кузнецка обсудили ход работ на въезде в Западный микрорайон.

Глава города Сергей Златогорский высказал опасения по поводу стоимости нового моста. «Пока непонятно, с какой ценой выйдет из экспертизы провал в Западном. Похоже, там будет прилично подороже, чем изначально планировалось», - отметил он.

Чиновник сообщил, что уже сформировано новое временное русло, сейчас ведется демонтаж старой конструкции.

«Там непросто все делается. Кто там бывает и созерцает весь этот процесс, видит. Я так понимаю, на этой неделе газовики выполнят свои обязанности по переносу газовой трубы. На какое-то время Западный останется без газа: надо будет со старой трубы переключаться на новую. Это займет полдня. Без переврезки мы не сможем нормально работать», - пояснил Сергей Златогорский.

Далее, по его словам, можно будет смело действовать по проекту.

«Он непростой, особенно место под пешеходным мостом, где надо и новое русло разместить, и плиту сформировать, и при этом сохранить опорную часть пешеходного моста. Будем работать», - завершил тему глава Кузнецка.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте