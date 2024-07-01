Кузнечане останутся без газа из-за переврезки в Западном микрорайоне

01.07.2024 | 19:36

В понедельник, 1 июля, на планерке в администрации Кузнецка обсудили ход работ на въезде в Западный микрорайон.

Глава города Сергей Златогорский высказал опасения по поводу стоимости нового моста. «Пока непонятно, с какой ценой выйдет из экспертизы провал в Западном. Похоже, там будет прилично подороже, чем изначально планировалось», - отметил он.

Чиновник сообщил, что уже сформировано новое временное русло, сейчас ведется демонтаж старой конструкции.

«Там непросто все делается. Кто там бывает и созерцает весь этот процесс, видит. Я так понимаю, на этой неделе газовики выполнят свои обязанности по переносу газовой трубы. На какое-то время Западный останется без газа: надо будет со старой трубы переключаться на новую. Это займет полдня. Без переврезки мы не сможем нормально работать», - пояснил Сергей Златогорский.

Далее, по его словам, можно будет смело действовать по проекту.

«Он непростой, особенно место под пешеходным мостом, где надо и новое русло разместить, и плиту сформировать, и при этом сохранить опорную часть пешеходного моста. Будем работать», - завершил тему глава Кузнецка.