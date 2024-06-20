Жители Терновки нашли слетка пустельги

20.06.2024 | 18:32

Жители Терновки нашли на улице слетка пустельги - небольшой хищной птицы из отряда соколообразных семейства соколиных. Им удалось вернуть его в природу при содействии сотрудников областного минлесхоза.

«В это время года птенцы встают на крыло, и люди часто принимают их за раненых и нуждающихся в помощи, хотя на самом деле они просто учатся летать», - пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили: забирать животных из естественной среды обитания незаконно, за это предусмотрена ответственность.

Ранее в Пензе травматологи пришли на помощь пеликану из зоопарка, у которого было тяжелое повреждение правого крыла. Оно было сломано у самого основания.

Птице могли помочь в ветклинике в Москве, однако времени на транспортировку не было. Операцию вызвался провести врач-травматолог областной больницы имени Н. Н. Бурденко Арслан Абдуллаев. Специалист выехал в зоопарк и поставил пеликану ортез - специальный фиксирующий бандаж на крыло. Ассистировали медику сотрудники зоопарка.