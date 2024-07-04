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Криминал

Группа лжегазовщиков почти 2 года обманывала пожилых пензенцев

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Полицейские расследуют уголовное дело в отношении группы мошенников, которые обманывали пожилых пензенцев. Они представлялись сотрудниками газовой компании и убеждали пенсионеров, что нужно срочно отремонтировать оборудование.

Аферисты пользовались доверчивостью горожан с июня 2022 года по апрель 2024-го. Организаторами были двое мужчин (их возраст 31 и 32 года), арендовавших офис в Пензе. Всего в группу входили 8 человек от 29 до 50 лет из Алтайского края и Нижнего Новгорода.

Группа лжегазовщиков почти 2 года обманывала пожилых пензенцев

Участники делились на контролеров, мастеров и диспетчеров. Первые обходили квартиры и искали пожилых людей, под предлогом проверки оборудования проникали к ним в дом, а затем сообщали, что нашли неисправности и нужно заменить краны, соединения или газовые счетчики.

После этого контролеры через диспетчеров передавали адреса жертв мастерам, которые в это время ждали неподалеку. После проделанных работ пензенцам выставляли счета с суммами, превышающими рыночную стоимость.

Группа лжегазовщиков почти 2 года обманывала пожилых пензенцев

«В настоящее время в полицию обратились 26 жителей Пензы от 53 до 83 лет, которые пострадали от действий злоумышленников. По предварительным данным, нанесенный гражданам ущерб составил более 200 000 рублей», - сообщила старший следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.

Группа лжегазовщиков почти 2 года обманывала пожилых пензенцев

Одного из участников взяли под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, устанавливается точное количество потерпевших.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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