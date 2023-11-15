Сетевое издание|18+|Среда|15 ноя 2023|16:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Пензячка предположила, что плитка от «Кукушки» уехала к кому-то на дачу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась возмущенная жительница Пензы Татьяна Михайловна.

«Я коренная пензячка, очень люблю свой город, особенно старый центр. Но вот недавно проходила мимо одной из наших достопримечательностей - часов с кукушкой - и ужаснулась. Ступени небезопасные, кусочков плитки не хватает во многих местах. Их, что, воруют?» - рассказала она.

Горожанка иронически предположила, что плитку могли унести, чтобы выложить дорожки на дачном участке, или позаимствовали, чтобы доделать многострадальное покрытие на улице Московской.

Она также отметила, что рядом стоит закрытый биотуалет, а в кустах спрятаны пакет и метла.

В доказательство своих слов Татьяна Михайловна прислала фотографии, на которых запечатлены щербатая плитка и висящий на дверце туалета замок.

«Почему никто не следит за этим местом? Центр Пензы!» - завершила пензячка гневное послание.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте