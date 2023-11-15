Пензячка предположила, что плитка от «Кукушки» уехала к кому-то на дачу

15.11.2023 | 15:07

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась возмущенная жительница Пензы Татьяна Михайловна.

«Я коренная пензячка, очень люблю свой город, особенно старый центр. Но вот недавно проходила мимо одной из наших достопримечательностей - часов с кукушкой - и ужаснулась. Ступени небезопасные, кусочков плитки не хватает во многих местах. Их, что, воруют?» - рассказала она.

Горожанка иронически предположила, что плитку могли унести, чтобы выложить дорожки на дачном участке, или позаимствовали, чтобы доделать многострадальное покрытие на улице Московской.

Она также отметила, что рядом стоит закрытый биотуалет, а в кустах спрятаны пакет и метла.

В доказательство своих слов Татьяна Михайловна прислала фотографии, на которых запечатлены щербатая плитка и висящий на дверце туалета замок.

«Почему никто не следит за этим местом? Центр Пензы!» - завершила пензячка гневное послание.