Пензенцы захотели увидеть в сквере Лермонтова бесплатный туалет

20.10.2024 | 14:40

В Управлении культуры Пензы объяснили горожанам, что имеется в виду под туалетным модулем, который установят в сквере Лермонтова рядом с павильоном туристского центра.

Многие пензенцы полагают, что новый объект будет похож на биотуалет. «Что за сооружение «туалетный модуль»? На что деньги выделены по проекту и что получат в реальности горожане и гости города?» - поинтересовался подписчик телеграм-канала главы Пензы Александра Басенко.

Представитель управления культуры в ответе рассказал, что монтаж туалетного модуля начнется «в ближайшее время».

«Проект предполагает организацию современного санитарного пространства, оборудованного в соответствии с современными нормами. Данная конструкция предполагает подключение коммуникаций», - пояснил представитель.

Горожанин попросил уточнить, будет ли новый туалет бесплатным. По его мнению, такой объект очень нужен.

«В настоящий момент данный вопрос находится на рассмотрении. Нужно учитывать, что обслуживание, покупка санитарных принадлежностей, бытовой химии, работа персонала требуют существенных затрат. Также необходимо отметить, что однозначно бесплатным вход будет для граждан льготных категорий», - сообщил представитель управления культуры.

К беседе присоединилась пензячка Алена. По ее словам, платный туалет сведет на нет туристическую привлекательность областного центра.

«В Саранске, гораздо меньшем городе по размеру, в центре, рядом с достопримечательностями, есть отличный большой, чистый туалет, БЕСПЛАТНЫЙ для всех. С туалетной бумагой и мылом», - отметила женщина.

Ранее сообщалось, что в планах установить туалетный модуль в сквере к 1 ноября. Он будет будет состоять из двух отдельных кабин с независимыми входами и одного технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны предполагается разместить терминал оплаты с безналичным расчетом.