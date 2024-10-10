В спасском парке по решению суда появится туалет

В спасском городском парке «30 лет ВЛКСМ» должен появиться общественный туалет. Такое решение принял местный суд.
Отсутствие уборной доставляет неудобство отдыхающим, в интересах широкого круга лиц прокурор подал иск с требованием обязать администрацию города установить туалетный блок.
Меры прокурорского реагирования принимались и до этого, однако орган местного самоуправления бездействовал.
Суд напомнил, что администрация Спасска обязана осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, поэтому иск был поддержан.
На работы чиновникам дали месяц.
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