В мэрии объяснили, почему закрывают туалеты на набережной

08.09.2024 | 15:17

Житель Пензы Сергей Н. пожаловался, что туалетные модули на набережной Суры, установленные в районе подвесного моста, периодически оказываются недоступными.

«То и дело туалет не функционирует», - написал мужчина на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Другие горожане в соцсетях также жаловались на то, что кабинки то закрыты, то открыты.

На обращения отреагировал представитель городской администрации.

«На набережной реки Суры установлено два туалетных модуля. Для удобства посетителей закрытие блоков, необходимое для их очистки, санитарной обработки или ремонта, происходит попеременно. Таким образом, в момент приостановки работы одного модуля второй находится в открытом доступе», - пояснил представитель.

Туалеты на набережной Суры рядом с подвесным мостом заработали в начале сентября 2023 года. Через несколько дней они пострадали от рук хулиганов, кабинки вынуждены были закрыть. Через короткий промежуток времени история повторилась: неизвестные забили туалетной бумагой сантехническое оборудование.

Чтобы сохранить муниципальное имущество, рядом с модулями установили 4 камеры видеонаблюдения.