В Пензе началась внутренняя отделка центра для туристов

24.10.2024 | 20:14

В туристско-информационном центре, который появился в Лермонтовском сквере Пензы, идут внутренние отделочные работы. О них рассказала директор парка Белинского Елена Савельева.

«Объект подключен к электроснабжению, сделана разводка пожарной и охранной сигнализаций. Планируется монтаж натяжного потолка», - пояснила она.

В этом году по соседству заработает и общественный туалет. Каким он будет, платным или нет, пока не решено, но посередине конструкции с лицевой стороны предусмотрели установку терминала безналичной оплаты.

«К площадке размещения туалета подведены водоснабжение и канализационные сети. Поставка модуля ожидается до конца октября», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Поблизости, на Соборной площади, разместят 2 новых указателя с историческими названиями пензенских улиц.

Ранее одна из горожанок раскритиковала выбор места для туристского центра. По ее мнению, павильон следовало установить у железнодорожного вокзала, чтобы гости Пензы могли получить необходимую им информацию сразу по прибытии.