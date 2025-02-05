Покрытие улицы Московской в Пензе вновь требует ремонта

05.02.2025 | 14:06

Улица Московская в Пензе вновь требует ремонта. Это констатировал депутат Жиганша Туктаров, выступивший на сессии гордумы во вторник, 5 февраля.

«В свое время к юбилею города мы сделали улицу Московскую, но сейчас по ней ходить достаточно сложно, особенно в той части, которая нижняя: на тротурах перепады большие, сложно мамочкам с колясками.

Проблемы у нас и на набережной: не везде горит свет, кое-где размыло плитку. Московская и набережная - все же лицо города, вы планируете там что-то делать?» - поинтересовался он у Олега Денисова, который в качестве кандидата на пост главы Пензы представлял программу развития областного центра.

Тот ответил утвердительно.

«Конечно. У нас, слава богу, есть хорошая организация, которая в настоящее время содержит эти территории. Увидели сейчас, что в связи с перепадами (температур. - Прим. ред.) там все в волнах. Посмотрим, что будет весной, однозначно будем поддерживать, ремонтировать, выделять на это денежные средства», - пообещал Олег Денисов.

В 2022 году прошла реконструкция верхней части Московской (от улицы Кураева до улицы Карла Маркса). Тогда процесс затянулся, а качество работ вызвало немало нареканий. В 2023-м та же фирма, «Флагман», занялась восстановлением покрытия после замены теплопровода на участке от улицы Суворова до улицы Кураева. Результат снова подвергли критике: во многих местах, как оказалось, уложили плитку со сколами. Ее пришлось перекладывать.