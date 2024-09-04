Пензячка опасается обрушения плитки в верхней части ул. Московской

04.09.2024 | 19:50

В верхней части улицы Московской пешеходов подстерегает опасность: на центральной дорожке образовался провал.

На вымощенном участке напротив дома № 30 не хватает одной из плиток. Небольшое отверстие не бросается в глаза, но в том и подвох.

«Шли с дочкой - 4 года, очень любопытная. Я дыру издалека не приметила, а дочка побежала смотреть, что там. Хорошо, я сразу следом пошла, а то она могла и провалиться: ножка ребенка в эту дырку вполне умещается», - рассказала читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

По словам женщины, заглянувшей в отверстие, под пешеходной дорожкой - около 1,5-2 метров пустоты.

«Непонятно, на чем все держится. Не удивлюсь, если плитка вокруг обрушится и дыра разрастется. С ребенком я сюда в ближайшее время, пожалуй, больше не приду», - добавила горожанка.

Она надеется, что коммунальщики вовремя заметят провал и ликвидируют его.

Реконструкция верхней части пензенского Арбата проводилась в 2021-2022 годах. Обновление обошлось более чем в 265 млн рублей.