Пензячка оказалась в больнице после конфликта из-за туалета в баре

23.12.2024 | 09:58

В Пензе 20-летняя девушка получила ожог глаз в одном из баров города. Она вступила в конфликт из-за туалета.

В ночном заведении в Ленинском районе пензячка поругалась с 23-летней посетительницей, надолго занявшей уборную. Участницы ссоры вышли на улицу, где старшая распылила перцовый баллончик младшей в лицо.

«Пострадавшая была госпитализирована. Ей диагностирован химический ожог конъюнктивы обоих глаз. Сообщение о преступлении в полицию поступило из медицинского учреждения», - рассказала дознаватель ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ульяна Тузова.

Подозреваемую нашли. На нее завели уголовное дело.

Теперь пензячке грозит до 2 лет лишения свободы.