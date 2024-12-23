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Криминал

Пензячка оказалась в больнице после конфликта из-за туалета в баре

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В Пензе 20-летняя девушка получила ожог глаз в одном из баров города. Она вступила в конфликт из-за туалета.

В ночном заведении в Ленинском районе пензячка поругалась с 23-летней посетительницей, надолго занявшей уборную. Участницы ссоры вышли на улицу, где старшая распылила перцовый баллончик младшей в лицо.

Пензячка оказалась в больнице после конфликта из-за туалета в баре

«Пострадавшая была госпитализирована. Ей диагностирован химический ожог конъюнктивы обоих глаз. Сообщение о преступлении в полицию поступило из медицинского учреждения», - рассказала дознаватель ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ульяна Тузова.

Подозреваемую нашли. На нее завели уголовное дело.

Пензячка оказалась в больнице после конфликта из-за туалета в баре

Теперь пензячке грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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