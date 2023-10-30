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Глас народа

Пензенцы опоздали на работу из-за светофора

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Утром в понедельник, 30 октября, пензенские водители встали в пробке из-за изменения режима работы светофора на пересечении улиц Измайлова и Стрельбищенской.

«Пробка до улицы Луговой. Все встало, потому что вместо 25 секунд на светофоре выставили тайминг в 16 секунд. По какой причине это сделано?! Выезжают электрики с Горэлектросети, выезжают ученики с ДОСААФ, местные жители торопятся на работу!» - возмутился пользователь в Сети.

По его словам, никто об этом изначально не оповещал, поэтому люди, рассчитавшие время в пути по обычному графику, в итоге опоздали на работу.

На жалобу откликнулись и другие горожане, столкнувшиеся с аналогичной проблемой.

«Стоим больше 20 минут от поворота у «Магнита» до 26-й школы… Это еще каникулы у школьников, с 7 ноября будем от Барковки стоять…» - посетовала одна из жительниц Пензы.

Источник фото - vk.com/sova_penza.

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