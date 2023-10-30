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Глас народа

На ул. Московской женщина годами просит у пензенцев на проезд

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«На улице Московской разрешено работать попрошайкам?» - такой вопрос задала читательница сетевого издания «ПензаИнформ», написав в рубрику «Глас народа» в понедельник, 30 октября.

«Всем завсегдатаям улицы Московской знакома женщина в коричневой дубленке, которая уже много лет каждый день не может уехать домой и просит 20 рублей на проезд... Как же она раздражает! Если ходишь вверх-вниз несколько раз, она подходит каждый раз», - поделилась пензячка.

Женщина отметила, что, если предложить попрошайке подвезти ее или пошутить в ответ, реакция бывает одинаковой - в нецензурной форме та обозначает направление, куда стоит проследовать прохожим.

«Нельзя ли ее убрать или привлечь за попрошайничество? Проходу не дает каждый день. А зарабатывает, видимо, неплохо. Мы с коллегами как-то видели, как ей дали купюру в 1 000 рублей», - добавила пензячка.

У попрошайки бывают выходные. В это время на ее точке работает другая женщина, она просит сразу 64 рубля, уточнила горожанка.

В 2019 году в Пензе вынесли приговор 46-летней женщине, которая заставляла двух своих детей стоять у торговых центров с протянутой рукой. Мать обучила 10-летнюю девочку и 15-летнего подростка методам выпрашивания денег и с декабря по март посылала их в многолюдные места: к ТЦ «Лента», ТЦ «Космос-сити», ТЦ «Гостиный двор», киоску «Шоколад.ru», областному драмтеатру. За вовлечение дочери и сына в систематическое занятие попрошайничеством пензячке назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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