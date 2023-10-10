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Глас народа

Зареченцы успокаивают горожанку, испугавшуюся лося

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В городском чате Заречного в Telegram идет бурное обсуждение судьбы лосей, живущих в закрытом городе. Поводом стало сообщение одной из подписчиц, напуганной встречей с животным в понедельник, 9 октября.

«Сегодня около 16:00 шла по Светлой, 13, сзади дома. Шел дождь, мы шли под зонтом, подняли глаза - из-под куста на расстоянии 10 метров на нас напористо пошла лосиха, издавая звуки. Я думала, это последний день в моей жизни. Будьте внимательны. И вопрос: вывозить ли лосей из города?» - написала зареченка.

Подписчики посоветовали ей быть внимательнее.

«Я лоб в лоб сталкивался с лосем. Залип в телефон. Прыгал от него в кусты. Считаю виноватым в той ситуации исключительно себя, ибо нужно смотреть, куда идешь», «Ключевые слова - «мы подняли глаза... на расстоянии 10 метров шла лосиха». Человек - царь природы! Я иду, все разбегайтесь прочь! Эх, люди!» - написали комментаторы.

Одна из горожанок рассказала, как в детстве с друзьями играла в прятки в лесу: «Лоси лежали там, и мы бегали между ними».

«Вас, что, лось съел?» - сыронизировал ее собеседник.

Другие горожане придерживаются мнения, что сохатые представляют потенциальную опасность для людей.

«А лосю пофиг - что человек идет, что машина едет, что забор стоит», - считает один из осторожных зареченцев.

«Животные каким-то образом умеют отличать человека от детеныша человека. Что прощается детенышу, может быть воспринято как потенциальная угроза от взрослого, с непредсказуемыми последствиями. Я и сам люблю животных, но безопасность царей природы важнее», - поддержал его другой.

«Скоро царствовать не над чем будет. Ради своего мифического комфорта всю природу изведем», - возразили ему.

«В этом прекрасном городе-курорте каждого человека не устраивает что-то. Кому-то не понравился несчастный дятел, который просто хотел подолбить что-то новое, а не дурацкое дерево (ранее появился пост о том, как дятла заинтересовал утеплитель на доме. - Прим ред.), кому-то кошки мешают, даже без какой-либо обоснованной причины, кому-то - собаки, машины, лоси. Люди, вы понимаете, что список бесконечный? Сегодня на вас лось не так посмотрел, а завтра машина не пропустит на пешеходе - вы что скажете? Убирать всех водителей?» - подвела итог дискуссии еще одна участница обсуждения.

Лоси живут в Заречном с самого основания города, это животное - символ ЗАТО. Встречи людей с ними происходят довольно часто. Нередко жители выкладывают фото и видео с лесными великанами в Сеть. Так, 12 сентября сохатый позировал на камеру на обочине дороги. В июне появилась видеозапись лосихи с лосятами, которые устроили пробежку вдоль дороги, не пугаясь машин.

Специалисты рекомендуют при встрече с диким копытным не паниковать, не делать резких движений, отходить боком, не глядя зверю в глаза и не теряя его из вида.

«Ни в коем случае нельзя подходить к животному или его детенышам», - рекомендовали в региональном минлесхозе.

В начале декабря из Заречного планируют вывезти четырех лосей. Пол и возраст особей учитывать не станут.

Фото pixabay.com.

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