В Заречном дикое животное попозировало на камеру

В закрытом городе, расположенном в лесной зоне, дикое животное попало на камеру видеорегистратора. Запись появилась в Сети вечером в среду, 12 сентября.
На кадрах видно, что по левой обочине дороги медленно движется лось. При виде приближающегося автомобиля он разворачивается и несколько секунд стоит неподвижно, а затем прыгает в сторону и исчезает в темноте.
«В Заречном Пензенской области, около Ахунской проходной, снова лось. Попозировал на камеру и убежал в лес» , - написал автор.
«Это лосиха», - уточнили комментаторы.
Встречи с сохатыми в Заречном нередки. В июне лосиха с двумя лосятами устроила «вечернюю пробежку» вдоль дороги, ничуть не пугаясь автомобилей. Некоторые парнокопытные настолько доверчивы, что принимают угощение из человеческих рук.
Однако случается, что встречи лесных великанов с «железными конями» заканчиваются трагически. 28 июня водитель автомобиля Lexus сбил лося. Животное погибло на месте ДТП.
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