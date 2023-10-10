В Пензе вежливые водители уступают дорогу спецтранспорту

10.10.2023 | 08:39

В Пензе автомобилисты уступают дорогу каретам скорой помощи. Один из таких случаев описан в водительском сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 9 октября, двигаясь по ул. Измайлова, был приятно удивлен. В зеркало сзади вдалеке увидел проблесковые маячки и услышал звук сирены кареты скорой помощи. Она еще только спускалась с моста, как все водители сразу же начали прижиматься к правой обочине (и те машины, что были впереди меня, и те, что были сзади)», - описал ситуацию очевидец.

По его словам, автомобилисты освободили целую полосу для беспрепятственного движения спецтранспорта и продолжили движение лишь после того, как машина медиков скрылась из вида.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность водителям, ведь в таких ситуациях время играет огромную роль!!! От этого напрямую зависит, насколько быстро скорая или пожарная машина доберутся до адреса. От этого может зависеть чья-то жизнь!» -завершил автор свой пост, призвав водителей следовать этому примеру.

Пензенцы отметили, что это не единственный случай, когда автомобилисты без колебаний уступают дорогу спецмашинам.

«В обед на Западной была подобная ситуация. Так же расступились», - рассказал один из комментаторов.

«Наконец-то тут нас в городе начали грамотно пропускать спецтранспорт. Это радует», - резюмировал другой.

Видео vk.com/sova_penza.