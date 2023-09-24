В Пензе на видео попал драматичный конец погони за квадроциклом

24.09.2023 | 09:16

В Пензе рядом с домом № 1 на улице Совхоз-Техникум пострадал сотрудник ДПС, пытавшийся задержать водителя квадроцикла.

Соответствующее видео появилось поздним вечером в субботу, 23 сентября, в социальной сети «ВКонтакте». Оно было снято в 21:17.

По словам автора кадров, правоохранители преследовали водителя квадроцикла вдоль гаражей, в лесу, а затем во дворе дома.

«Квадроцикл заехал с одной стороны, а сотрудники ДПС с другой. Водитель квадроцикла понял, что не разъедется с ДПС из-за припаркованных авто вдоль дома, и свернул ко второму подъезду для того, чтобы развернуться. И замешкался, что дало время ДПС до него доехать, выбежать и одному из сотрудников схватиться за сам квадроцикл. Сотрудник ДПС сказал: «Все! Хорош. Пойдем, я сказал». И, видимо, попытался вынуть ключи. Водитель квадроцикла нажал на газ и скрылся в неизвестном направлении», - рассказал автор.

Нарушитель резко сорвался с места, а сотрудник ДПС упал. Через некоторое время он поднялся и сел на скамейку у подъезда. На помощь к мужчине поспешил напарник, до этого находившийся у патрульной машины.

Как следует из объяснений автора кадров, правоохранитель, пытавшийся задержать нарушителя, получил телесные повреждения. Во время падения он потерял ботинок, в его поисках сначала помогал напарник, а после местные жители.

«Из разговора жителей и сотрудников стало понятно, что гонялись они за ним (водителем. - Прим. ред.) достаточно долго. При этом квадроциклом было повреждено несколько авто», - добавил автор.

Пока официальной информации об инциденте нет.

Видео vk.com/penzanovosti.