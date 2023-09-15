На ул. Суворова троллейбус впечатал в столб легковой автомобиль

Вечером в пятницу, 15 сентября, на улице Суворова в Пензе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.
Видеозаписи с места аварии появились в сети в 18:00. Она случилась напротив дома № 190 на полосе в сторону Арбекова.
На кадрах запечатлен автомобиль, протаранивший столб, и троллейбус, въехавший в него сзади.
«Троллейбус прижал к столбу легковой автомобиль», - описал ситуацию автор.
Пензенцы в комментариях предложили свои версии случившегося. По их мнению, либо один водитель решил внезапно повернуть, либо другой отвлекся от дороги из-за телефона.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Фото - vk.com/sova_penza, видео - vk.com/penzanovosti.
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