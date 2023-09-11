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Глас народа

Мусор на ул. Кирова продолжает привлекать внимание к особняку

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Старинный особняк на улице Кирова, 49, в Пензе продолжает приковывать внимание горожан. На этот раз в глаза им бросился мусор на территории, прилегающей к зданию, где этим летом неожиданно для всех сначала возник, а затем исчез киоск.

«Я не знаю, связано ли это с тем злополучным ларьком, может, и нет, но остатки строительного мусора в центре города красоты ему явно не придают», - заявила жительница областного центра Ангелина, обратившаяся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в понедельник, 11 сентября.

Женщина в подтверждение своих слов прислала фотографии. Судя по ним, взору пешеходов, идущих по тротуару на Кирова, действительно открывается неприглядная картина.

«Эта свалка резко контрастирует с архитектурным обликом здания, вблизи которого находится, и улицы в целом. Такое может быть где-то в трущобе, но никак не на одной из главных улиц города», - высказала свое мнение Ангелина.

В августе 2023 года предприниматель установил в непосредственной близости от особняка черно-серый ларек, который сразу же вызвал недовольство горожан. Вскоре конструкцию убрали, но недалеко: она стоит напротив здания бывшего кинотеатра «Октябрь».

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