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Глас народа

Как в замке: на проспекте Победы у многоэтажки появился ров

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Пензенцы в районе памятника Победы больше не могут бесконечно смотреть на то, как течет вода. На частые коммунальные аварии во дворе между домами № 49 на Коммунистической и № 2 на проспекте Победы пожаловался председатель правления ЖСК последнего Сергей.

По его словам, за полтора месяца люди стали свидетелями четырех утечек холодной воды, которые происходили в одном и том же месте.

На место выезжает ремонтная бригада, но результаты горожан не радуют. После визита ресурсников 2 сентября осталась затопленная водой траншея глубиной больше человеческого роста. Она может стать опасной ловушкой для тех, кто не знает о ее расположении.

«Так и утонуть кому-нибудь недолго. Излишки текут активным ручьем в сторону улицы Пионерской», - рассказал Сергей.

Из-за утечек страдают жильцы соседних девятиэтажек. Не все могут нормально пользоваться ресурсом.

«Давление холодной воды на вводе в данных домах не превышает 3 атм при норме не менее 5 атм. До 7-9-го этажей в зависимости от времени суток холодная вода фактически не доходит», - пожаловался председатель.

Такие неудобства пензенцы терпят около месяца, жильцы оборвали телефоны аварийной службы. Несмотря на это, проблему решить не удается.

На жалобу отреагировали представители администрации города.

«Ремонтные работы на ул. Коммунистической, 49, запланировано выполнить сегодня, 7 сентября. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

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