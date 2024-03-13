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Из жизни

Пензенцы больше месяца жили без горячей воды и засудили ресурсников

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Мать и сын, жители многоэтажки в Пензе, добились в суде компенсации за отключенную горячую воду. Ресурс в их квартире отсутствовал 37 суток, 12 часов и 30 минут.

Вода регулярно не подавалась с начала июля по конец августа 2023 года. Ее отключали специалисты Мордовского филиала ПАО «Т Плюс», чтобы провести плановый и профилактический ремонт.

Мать и сын посчитали, что ресурсники нарушили законодательство, и сначала обратились в министерство ЖКХ и ГЗН региона. Представители ведомства установили факт отсутствия воды и объявили ПАО «Т плюс» предостережение.

Позже пензенцы подали иск в Первомайский районный суд с требованием защитить их права потребителей.

Согласно закону допустимая продолжительность отключения горячей воды из-за ремонта – 14 дней. Если работы займут больше времени, то поставщик услуги должен договориться о сроках с органами местного самоуправления.

«В случае согласования орган местного самоуправления обязан организовать горячее водоснабжение иными способами», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Иск пензенцев удовлетворили. В их пользу взыскали 22 000 рублей. В сумму вошли компенсация морального вреда, штраф и расходы на услуги юриста.

«Апелляционная жалоба ответчика судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - добавили в пресс-службе.

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